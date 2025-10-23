ATELIER CRÉATIF LA MAGIE DES ENCRES VÉGÉTALES Espace Jean Pégot Saint-Gaudens

ATELIER CRÉATIF LA MAGIE DES ENCRES VÉGÉTALES

Espace Jean Pégot ANTENNE DES ARCHIVES EN COMMINGES Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-10-23 14:00:00

fin : 2025-10-23 16:00:00

Date(s) :

2025-10-23

Plonge dans la magie des plantes et crée tes propres encres végétales lors d’un atelier pratique et coloré !

Sur les traces des scribes de la longue et riche histoire de l’écriture, apprenez à fabriquer lors de cet atelier pratique, trois encres végétales avec des recettes traditionnelles. Vous percevrez ainsi les liens qui unissent la pratique de l’écriture à la connaissance fine des propriétés des plantes. Chaque participant.e pourra ensuite réaliser une œuvre d’aquarelle sur un format de carte postale. Une activité à tester en famille !

Animé par l’association Serpettes et Chaudrons .

En famille.

De 8 à 12 ans.

Réservation obligatoire. .

English :

Dive into the magic of plants and create your own vegetable inks in a colorful, hands-on workshop!

German :

Tauche ein in die Magie der Pflanzen und stelle in einem praktischen und farbenfrohen Workshop deine eigenen pflanzlichen Tinten her!

Italiano :

Immergetevi nella magia delle piante e create i vostri inchiostri vegetali in un colorato laboratorio pratico!

Espanol :

Sumérgete en la magia de las plantas y crea tus propias tintas vegetales en un colorido taller práctico

