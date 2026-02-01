Atelier créatif la métamorphose du papier Wattwiller

Atelier créatif la métamorphose du papier

27 rue de la Première Armée Wattwiller Haut-Rhin

Début : Mercredi 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 15:30:00

2026-02-18

Une immersion créative autour de la broderie sur papier, inspirée par l’univers de Maryam Khosrovani. Fil, couleur et dessin piqué se combinent pour transformer une feuille en une œuvre délicate, évoquant jardins secrets, fleurs et jeux d’eau. (dès 8ans) .

27 rue de la Première Armée Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 10 10 info@fondationfrancoisschneider.org

A creative workshop on paper embroidery. Thread, color and imagination transform a simple sheet of paper into a delicate, poetic work of art.

