Atelier créatif La p’tite fabrique Ludo bibliothèque Ondres Ondres

Atelier créatif La p’tite fabrique

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Fabrique ton portrait de lapin

Viens créer ton portrait de lapin dans un joli cadre décoré ! Avec du carton recyclé, de la peinture et des papiers colorés, imagine ton personnage et repars avec une petite œuvre à accrocher à la maison !

Animé par Lou

Enfants à partir de 7 ans

RDV à 14h30. Durée 1h30. .

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

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English : Atelier créatif La p’tite fabrique

L’événement Atelier créatif La p’tite fabrique Ondres a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Seignanx