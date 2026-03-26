Atelier créatif La p’tite fabrique Ludo bibliothèque Ondres Ondres
Atelier créatif La p’tite fabrique Ludo bibliothèque Ondres Ondres mercredi 15 avril 2026.
Atelier créatif La p’tite fabrique
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Fabrique ton portrait de lapin
Viens créer ton portrait de lapin dans un joli cadre décoré ! Avec du carton recyclé, de la peinture et des papiers colorés, imagine ton personnage et repars avec une petite œuvre à accrocher à la maison !
Animé par Lou
Enfants à partir de 7 ans
RDV à 14h30. Durée 1h30. .
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr
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English : Atelier créatif La p’tite fabrique
L’événement Atelier créatif La p’tite fabrique Ondres a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Seignanx
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