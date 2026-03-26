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Atelier créatif La p’tite fabrique Ludo bibliothèque Ondres Ondres

Atelier créatif La p’tite fabrique Ludo bibliothèque Ondres Ondres

Atelier créatif La p’tite fabrique Ludo bibliothèque Ondres Ondres mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Ludo bibliothèque Ondres

Adresse : 211 Chemin de Tambourin

Ville : 40440 Ondres

Département : Landes

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Tarif : Gratuit

Atelier créatif La p’tite fabrique

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15

Fabrique ton portrait de lapin
Viens créer ton portrait de lapin dans un joli cadre décoré ! Avec du carton recyclé, de la peinture et des papiers colorés, imagine ton personnage et repars avec une petite œuvre à accrocher à la maison !
Animé par Lou
Enfants à partir de 7 ans
RDV à 14h30. Durée 1h30.   .

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59  ludobibliotheque@ondres.fr

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English : Atelier créatif La p’tite fabrique

L’événement Atelier créatif La p’tite fabrique Ondres a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Seignanx

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