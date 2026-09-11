Informations pratiques

Ondres

Atelier créatif « La p’tite fabrique »

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

C’est l’heure du thé !

Viens fabriquer ta propre tasse à thé accompagnée d’une part de gâteau plus vraie que nature. Un atelier ludique pour créer sa propre dînette et inventer de belles histoires gourmandes !

Enfants à partir de 7 ans

RDV à 14h. Inscription au 05.59.45.23.59. .

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

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English : Atelier créatif « La p’tite fabrique »

L’événement Atelier créatif « La p’tite fabrique » Ondres a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Seignanx