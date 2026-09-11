Atelier créatif « La p’tite fabrique » Ludo bibliothèque Ondres Ondres
mercredi 21 octobre 2026 · Ludo bibliothèque Ondres · Ondres
Informations pratiques
Ondres
Atelier créatif « La p’tite fabrique »
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
C’est l’heure du thé !
Viens fabriquer ta propre tasse à thé accompagnée d’une part de gâteau plus vraie que nature. Un atelier ludique pour créer sa propre dînette et inventer de belles histoires gourmandes !
Enfants à partir de 7 ans
RDV à 14h. Inscription au 05.59.45.23.59. .
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr
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English : Atelier créatif « La p’tite fabrique »
L’événement Atelier créatif « La p’tite fabrique » Ondres a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Seignanx
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