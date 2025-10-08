ATELIER CRÉATIF La Salvetat-sur-Agout
ATELIER CRÉATIF La Salvetat-sur-Agout mercredi 8 octobre 2025.
ATELIER CRÉATIF
Clos du gué La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-08
Un atelier créatif sur le thème de l’automne proposé par la médiathèque départementale de l’Hérault pour les enfants de 3 à 5 ans accompagnés, avec lecture kamishibaï, pochoirs et gouache. Inscription souhaitée
.
Clos du gué La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 57 92 bibliotheque@lasalvetatsuragout.fr
English :
A creative workshop on the theme of autumn proposed by the médiathèque départementale de l’Hérault for accompanied children aged 3 to 5, with kamishibai reading, stencils and gouache. Registration required
German :
Ein kreativer Workshop zum Thema Herbst, der von der Mediathek des Departements Hérault für Kinder von 3 bis 5 Jahren in Begleitung angeboten wird, mit Kamishibai-Lesung, Schablonen und Gouache. Anmeldung erwünscht
Italiano :
Un laboratorio creativo sul tema dell’autunno proposto dalla médiathèque départementale de l’Hérault per bambini accompagnati dai 3 ai 5 anni, con lettura kamishibai, stencil e gouache. Iscrizione obbligatoria
Espanol :
Taller creativo sobre el tema del otoño propuesto por la médiathèque départementale de l’Hérault para niños de 3 a 5 años acompañados, con lectura kamishibai, plantillas y témpera. Inscripción obligatoria
L’événement ATELIER CRÉATIF La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2025-09-13 par 34 ADT34