ATELIER CRÉATIF La Salvetat-sur-Agout

ATELIER CRÉATIF La Salvetat-sur-Agout mercredi 8 octobre 2025.

ATELIER CRÉATIF

Clos du gué La Salvetat-sur-Agout Hérault

Un atelier créatif sur le thème de l’automne proposé par la médiathèque départementale de l’Hérault pour les enfants de 3 à 5 ans accompagnés, avec lecture kamishibaï, pochoirs et gouache. Inscription souhaitée

Clos du gué La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 57 92 bibliotheque@lasalvetatsuragout.fr

English :

A creative workshop on the theme of autumn proposed by the médiathèque départementale de l’Hérault for accompanied children aged 3 to 5, with kamishibai reading, stencils and gouache. Registration required

German :

Ein kreativer Workshop zum Thema Herbst, der von der Mediathek des Departements Hérault für Kinder von 3 bis 5 Jahren in Begleitung angeboten wird, mit Kamishibai-Lesung, Schablonen und Gouache. Anmeldung erwünscht

Italiano :

Un laboratorio creativo sul tema dell’autunno proposto dalla médiathèque départementale de l’Hérault per bambini accompagnati dai 3 ai 5 anni, con lettura kamishibai, stencil e gouache. Iscrizione obbligatoria

Espanol :

Taller creativo sobre el tema del otoño propuesto por la médiathèque départementale de l’Hérault para niños de 3 a 5 años acompañados, con lectura kamishibai, plantillas y témpera. Inscripción obligatoria

