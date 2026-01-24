Atelier créatif La St Valentin, version petits galets Atelier Evasion Créative Baudreix

Atelier créatif La St Valentin, version petits galets

Atelier Evasion Créative 5 Rue du Vignemale Baudreix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-14

2026-02-14

Un atelier créatif pour réaliser un petit tableau carré ou triangulaire à partir d’éléments naturels.

Choix des couleurs pour le fond, mise en peinture, puis collage et assemblage de petits galets pour composer les personnages. Ajout d’éléments graphiques et décoratifs pour finaliser la composition.

Chacun compose une scène douce et ludique, inspirée de la nature.

Réservation obligatoire par téléphone et places limitées. .

Atelier Evasion Créative 5 Rue du Vignemale Baudreix 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 30 92 22 raphaele.maurer@gmail.com

