Atelier créatif La St Valentin, version petits galets Atelier Evasion Créative Baudreix

Atelier créatif La St Valentin, version petits galets
Un atelier créatif pour réaliser un petit tableau carré ou triangulaire à partir d’éléments naturels.
Choix des couleurs pour le fond, mise en peinture, puis collage et assemblage de petits galets pour composer les personnages. Ajout d’éléments graphiques et décoratifs pour finaliser la composition.
Chacun compose une scène douce et ludique, inspirée de la nature.
Réservation obligatoire par téléphone et places limitées. .
Atelier Evasion Créative 5 Rue du Vignemale Baudreix 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 30 92 22 raphaele.maurer@gmail.com
