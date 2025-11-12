Atelier créatif lampe magique rue de dixmude Lesneven
Atelier créatif lampe magique rue de dixmude Lesneven mercredi 12 novembre 2025.
Début : 2025-11-12 14:30:00
fin : 2025-11-12 16:00:00
Joue avec l’ombre et la lumière en créant ta lampe magique.
Atelier sur réservation. .
rue de dixmude Médiathèque René Petillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47
L’événement Atelier créatif lampe magique Lesneven a été mis à jour le 2025-11-08 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne