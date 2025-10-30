Atelier créatif Lanterne en vitrail Médiathèque de Gasny Gasny
Atelier créatif Lanterne en vitrail
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure
Début : 2025-10-30 14:00:00
fin : 2025-10-30 15:00:00
2025-10-30
Un atelier créatif Spécial Halloween
Venez découvrir l’histoire de Jack-o’-Lantern et fabriquer une jolie lanterne pour éclairer votre soirée d’Halloween… .
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr
