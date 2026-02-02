Atelier créatif L’Art du Vitrail Place Vernay Horsarrieu

Atelier créatif L’Art du Vitrail

Place Vernay Médiathèque d’Horsarrieu Horsarrieu Landes

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Profitez des vacances d’hiver, réservez votre atelier et laissez parler votre créativité autour des vitraux et de l’art des couleurs.

Tout public dès 6 ans Sur inscription.

Place Vernay Médiathèque d’Horsarrieu Horsarrieu 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 54 53 mediatheque.horsarrieu@chalossetursan.fr

English : Atelier créatif L’Art du Vitrail

Take advantage of the winter vacations, book your workshop and let your creativity flow around stained glass and the art of color.

Open to all ages 6 and up Registration required.

