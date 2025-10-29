Atelier créatif L’atelier des petits fantômes Médiathèque de Haute-Saintonge Jonzac

Matinée En attendant Noël

Médiathèque de Haute-Saintonge 39 rue des Carmes Jonzac Charente-Maritime

Début : 2025-11-26 10:00:00

fin : 2025-11-26 12:00:00

2025-11-26

Créons ensemble de jolies décorations, habillons le grand sapin de la médiathèque et réchauffons-nous autour d’un chocolat ou d’un vin chaud. Un moment chaleureux pour se réunir, patienter et préparer Noël ensemble !

Médiathèque de Haute-Saintonge 39 rue des Carmes Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 49 09 courrier-mediatheque@haute-saintonge.org

English :

Let’s create some pretty decorations together, dress up the big tree in the mediatheque and warm up over a cup of hot chocolate or mulled wine. A warm moment to meet, wait and prepare for Christmas together!

German :

Lassen Sie uns gemeinsam hübsche Dekorationen basteln, den großen Baum in der Mediathek schmücken und uns bei einer Schokolade oder einem Glühwein aufwärmen. Ein gemütlicher Moment, um sich zu treffen, zu warten und sich gemeinsam auf Weihnachten vorzubereiten!

Italiano :

Creiamo insieme delle belle decorazioni, addobbiamo il grande albero nella biblioteca multimediale e ci riscaldiamo con una tazza di cioccolata calda o di vin brulé. È un ottimo modo per incontrarsi, aspettare e preparare il Natale insieme!

Espanol :

Creemos juntos unos bonitos adornos, vistamos el gran árbol de la biblioteca multimedia y calentémonos con una taza de chocolate caliente o vino caliente. ¡Es una forma estupenda de reunirse, esperar y preparar juntos la Navidad!

L’événement Matinée En attendant Noël Jonzac a été mis à jour le 2025-10-31 par CDC de Haute Saintonge