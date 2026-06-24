Atelier créatif Bibliothèque Laz
Atelier créatif Bibliothèque Laz vendredi 10 juillet 2026.
Laz
Atelier créatif
Bibliothèque 48 Grand Rue Laz Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:30:00
fin : 2026-07-10 16:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Le centre social de Haute Cornouaille propose un atelier créatif Crée ton carnet personnalisé .
> Fabrication d’un carnet de souvenirs pour immortaliser les petits bonheurs de l’été
> A la bibliothèque de Laz
> Tout public, à parti de 6 ans
> Vendredi 10 juillet, de 14h30 à 16h30
> Prix libre.
>Sur inscription, contactez la bibliothèque .
Bibliothèque 48 Grand Rue Laz 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 73 34 86
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English :
L’événement Atelier créatif Laz a été mis à jour le 2026-06-24 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou