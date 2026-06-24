Atelier créatif Bibliothèque Laz

Laz

Atelier créatif

Bibliothèque 48 Grand Rue Laz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:30:00

fin : 2026-07-10 16:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Le centre social de Haute Cornouaille propose un atelier créatif Crée ton carnet personnalisé .

> Fabrication d’un carnet de souvenirs pour immortaliser les petits bonheurs de l’été

> A la bibliothèque de Laz

> Tout public, à parti de 6 ans

> Vendredi 10 juillet, de 14h30 à 16h30

> Prix libre.

>Sur inscription, contactez la bibliothèque .

Bibliothèque 48 Grand Rue Laz 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 73 34 86

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English :

L’événement Atelier créatif Laz a été mis à jour le 2026-06-24 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou