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Atelier créatif Bibliothèque Laz

Atelier créatif Bibliothèque Laz vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
Bibliothèque
Adresse
48 Grand Rue
Ville
29520 Laz
Département
Finistère
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif

Laz

Atelier créatif

Bibliothèque 48 Grand Rue Laz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:30:00
fin : 2026-07-10 16:30:00

Date(s) :
2026-07-10

Le centre social de Haute Cornouaille propose un atelier créatif Crée ton carnet personnalisé .
> Fabrication d’un carnet de souvenirs pour immortaliser les petits bonheurs de l’été
> A la bibliothèque de Laz
> Tout public, à parti de 6 ans
> Vendredi 10 juillet, de 14h30 à 16h30
> Prix libre.
>Sur inscription, contactez la bibliothèque   .

Bibliothèque 48 Grand Rue Laz 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 73 34 86 

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English :

L’événement Atelier créatif Laz a été mis à jour le 2026-06-24 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou