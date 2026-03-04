Atelier créatif Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon

Atelier créatif

Médiathèque du Chambon-sur-Lignon 1 rue des Quatre Saisons Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-07 10:30:00

Date(s) :

2026-04-07

Viens fabriquer une couronne de fleurs en carton à partir de boîtes d’oeufs. Inspiré du livre Les mercredis sous la pluie de M. Gruaz.

.

Médiathèque du Chambon-sur-Lignon 1 rue des Quatre Saisons Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73 lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and make a cardboard wreath from egg cartons. Inspired by the book Les mercredis sous la pluie by M. Gruaz.

L’événement Atelier créatif Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon