Atelier créatif Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon mardi 7 avril 2026.
Médiathèque du Chambon-sur-Lignon 1 rue des Quatre Saisons Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2026-04-07 10:00:00
fin : 2026-04-07 10:30:00
2026-04-07
Viens fabriquer une couronne de fleurs en carton à partir de boîtes d’oeufs. Inspiré du livre Les mercredis sous la pluie de M. Gruaz.
Médiathèque du Chambon-sur-Lignon 1 rue des Quatre Saisons Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73 lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr
English :
Come and make a cardboard wreath from egg cartons. Inspired by the book Les mercredis sous la pluie by M. Gruaz.
L’événement Atelier créatif Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon