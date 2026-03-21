Atelier créatif Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon
Atelier créatif Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon jeudi 23 juillet 2026.
Atelier créatif
Médiathèque du Chambon-sur-Lignon 1 rue des Quatre Saisons Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Récupécrillustre viens créer et nul doute te surprendre ! Sur réservation.
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Médiathèque du Chambon-sur-Lignon 1 rue des Quatre Saisons Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73 lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr
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Récupécrillustre : come and create and no doubt surprise yourself! Reservations required.
L’événement Atelier créatif Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme du Haut-Lignon