Atelier créatif Le Croisic

Atelier créatif Le Croisic dimanche 28 septembre 2025.

Atelier créatif

5 Rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2025-09-28 10:30:00

fin : 2025-09-28 12:30:00

2025-09-28

Aventuriers des mers, plongez dans l’aventure avec notre atelier créatif !

Fabriquez un automate de bateau miniature et donnez vie à des animaux marins en fils chenille.

Inscriptions & renseignements sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.

Sur inscription. .

5 Rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

