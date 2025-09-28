Atelier créatif Le Croisic
Atelier créatif Le Croisic dimanche 28 septembre 2025.
Atelier créatif
5 Rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 10:30:00
fin : 2025-09-28 12:30:00
Date(s) :
2025-09-28
Aventuriers des mers, plongez dans l’aventure avec notre atelier créatif !
Fabriquez un automate de bateau miniature et donnez vie à des animaux marins en fils chenille.
Inscriptions & renseignements sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.
Sur inscription. .
5 Rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier créatif Le Croisic a été mis à jour le 2025-09-19 par ADT44