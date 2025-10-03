Atelier créatif : Le futur en cubisme Médiathèque Benoite Boulard Le Port

8 places. Le matériel est fourni

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T15:30:00 – 2025-10-03T17:00:00

Fin : 2025-10-03T15:30:00 – 2025-10-03T17:00:00

Comment vous projetez-vous dans un futur nourri par les nouvelles

technologies?

Venez vivre un voyage créatif et surprenant , où vos visions du futur

prendront forme à travers couleurs , matières et fragments cubistes.

Médiathèque Benoite Boulard 100 AVENUE 20 DECEMBRE 1848 97420 Le Port Le Port 97420 La Réunion La Réunion 0262435091 [{« type »: « phone », « value »: « 02.62.43.50.91 »}]

©mediathequebenoiteboulard