Atelier créatif : le goût du papier Médiathèque Castagnéra Talence

Atelier créatif : le goût du papier Mercredi 19 novembre, 15h30 Médiathèque Castagnéra Gironde

Sur réservation

Début : 2025-11-19T15:30:00 – 2025-11-19T17:00:00

Fin : 2025-11-19T15:30:00 – 2025-11-19T17:00:00

Ces ateliers proposés à vos enfants leur permettront de découvrir de nouvelles techniques artistiques afin de réaliser une création unique !

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 90 »}]

Création d’un animal en carton