Atelier créatif Le Grand-Pressigny samedi 7 février 2026.
4 Grande Rue Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – EUR
Début : 2026-02-07 14:30:00
fin : 2026-02-07 17:30:00
2026-02-07
Réalisation de cadres grillagés, animation réalisée par Sandrine Le Meur, sur réservation.
4 Grande Rue Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 65 21
English :
Sandrine Le Meur creates wire frames, on reservation.
