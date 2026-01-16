Atelier créatif Le Grand-Pressigny
Atelier créatif Le Grand-Pressigny samedi 28 mars 2026.
Atelier créatif
4 Grande Rue Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire
Tarif : 28 – 28 – EUR
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 17:00:00
2026-03-28
Atelier vannerie animé par Sabrina Pompeigne, sur réservation.
4 Grande Rue Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 65 21
English :
Basket-making workshop led by Sabrina Pompeigne, on reservation.
L’événement Atelier créatif Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-01-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire