Atelier créatif

4 Grande Rue Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : 28 – 28 – EUR

28

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Atelier vannerie animé par Sabrina Pompeigne, sur réservation.

Atelier vannerie animé par Sabrina Pompeigne, sur réservation. 28 .

4 Grande Rue Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 65 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Basket-making workshop led by Sabrina Pompeigne, on reservation.

L’événement Atelier créatif Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-01-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire