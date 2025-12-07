Atelier créatif Le jardin des étoiles Médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte

Atelier créatif Le jardin des étoiles

Médiathèque de Tourny 8 bis Rue de la Mare Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 12:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Emma Giuliani, illustratrice jeunesse, vous propose un voyage dans les étoiles !

Un atelier créatif et très visuel qui permet de créer ensemble un jardin des étoiles. Après une lecture de ses albums, Emma Giuliani vous propose de découvrir son travail en participant à un fresque collective. Chacun travaille sur un fond noir au format A3, et compose un morceau de ciel étoilé. À la fin, on assemble tous les morceaux, et c’est un immense ciel que l’on peut contempler. .

Médiathèque de Tourny 8 bis Rue de la Mare Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 54 71 56 latornatheque@gmail.com

