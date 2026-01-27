Atelier créatif Le Jardin des Pochoirs Place de la Victoire Yssingeaux
Atelier créatif Le Jardin des Pochoirs Place de la Victoire Yssingeaux mercredi 11 février 2026.
Atelier créatif Le Jardin des Pochoirs
Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-11 12:00:00
Date(s) :
2026-02-11
ATELIER CRÉATIF Micro-folie 6/10 ans. Et si les fruits et légumes devenaient une œuvre d’art grâce à des pochoirs ? Atelier créatif et sensoriel qui mêle art et alimentation… Sur réservation par e-mail mediationculturelle@yssingeaux.fr
.
Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25 mediationculturelle@yssingeaux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Micro-folie CREATIVE WORKSHOP 6/10 years. What if fruit and vegetables were turned into a work of art using stencils? A creative, sensory workshop combining art and food… Book by e-mail: mediationculturelle@yssingeaux.fr
L’événement Atelier créatif Le Jardin des Pochoirs Yssingeaux a été mis à jour le 2026-01-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire