Atelier créatif Le Jardin des Pochoirs Place de la Victoire Yssingeaux

Atelier créatif Le Jardin des Pochoirs

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 10:00:00

fin : 2026-02-11 12:00:00

Date(s) :

2026-02-11

ATELIER CRÉATIF Micro-folie 6/10 ans. Et si les fruits et légumes devenaient une œuvre d’art grâce à des pochoirs ? Atelier créatif et sensoriel qui mêle art et alimentation… Sur réservation par e-mail mediationculturelle@yssingeaux.fr

.

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25 mediationculturelle@yssingeaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Micro-folie CREATIVE WORKSHOP 6/10 years. What if fruit and vegetables were turned into a work of art using stencils? A creative, sensory workshop combining art and food… Book by e-mail: mediationculturelle@yssingeaux.fr

L’événement Atelier créatif Le Jardin des Pochoirs Yssingeaux a été mis à jour le 2026-01-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire