Atelier créatif le jour d’Halloween Douce lueur Saint-Vincent-de-Tyrosse

Douce lueur 4 rue hitard Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Et si cette année tu fêtais Halloween d’une façon inédite ?

Viens t’amuser et créer ta propre bougie pour l’occasion !

Au programme

Modelage rigolo ou effrayant avec de la pâte autodurcissante, fabrique la déco de ta bougie — petit fantôme, citrouille ou monstre préféré

Création de ta bougie transforme en suite ta sculpture en une bougie unique à emporter à la maison !

Quand ? Le vendredi 31 octobre à 14h30, juste avant la tournée des bonbons ??

Pour qui ? Les enfants de 6 à 10 ans

Où ? Chez Douce Lueur à St-Vincent-de-Tyrosse

Sur inscription 06.68.22.51.86

Une activité créative et magique pour vivre Halloween autrement ! .

Douce lueur 4 rue hitard Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 22 51 86 contact.doucelueur@gmail.com

English : Atelier créatif le jour d’Halloween

How about celebrating Halloween in a new way this year?

Come and have fun creating your own candle for the occasion!

German : Atelier créatif le jour d’Halloween

Wie wäre es, wenn du dieses Jahr Halloween auf eine ganz neue Art und Weise feierst?

Komm und hab Spaß und gestalte deine eigene Kerze für diesen Anlass!

Italiano :

Perché non festeggiare Halloween in modo diverso quest’anno?

Venite a divertirvi e a creare la vostra candela per l’occasione!

Espanol : Atelier créatif le jour d’Halloween

¿Por qué no celebrar Halloween de una forma diferente este año?

¡Ven a divertirte y crea tu propia vela para la ocasión!

