Atelier créatif Le livre autrement Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains
Atelier créatif Le livre autrement Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains samedi 28 mars 2026.
Atelier créatif Le livre autrement
Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Réutilisez de vieux libres pour créer des œuvres d’art uniques.
Pour les plus de 6 ans. En basque.
Sur inscription. .
Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier créatif Le livre autrement
L’événement Atelier créatif Le livre autrement Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Cambo les Bains