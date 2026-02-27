Atelier créatif Le livre autrement Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains

Atelier créatif Le livre autrement

Atelier créatif Le livre autrement Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains samedi 28 mars 2026.

Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

2026-03-28
2026-03-28

Réutilisez de vieux libres pour créer des œuvres d'art uniques.
Pour les plus de 6 ans. En basque.
Sur inscription.

Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70 

