Atelier créatif le masque du Roi Soleil Villeneuve-d’Ascq
Atelier créatif le masque du Roi Soleil Villeneuve-d’Ascq samedi 25 octobre 2025.
Atelier créatif le masque du Roi Soleil
Chemin du Chat Botté Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 16:00:00
fin : 2025-10-26 20:00:00
Date(s) :
2025-10-25 2025-10-26
**Samedi 25 et dimanche 26 octobre de 16h à 20h, créez et personnalisez votre masque comme à l’époque des banquets du roi Soleil !**
Dans le cadre de l’exposition Banquet au Château de Flers acessible en visite libre.
Retrouvez toutes les infos sur l’exposition ici [https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/2067/evenement/77281150/exposition-banquet-au-chateau-de-flers](https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/2067/evenement/77281150/exposition-banquet-au-chateau-de-flers)
Gratuit- Sans inscription
Chemin du Chat Botté Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France museeduchateaudeflers@villeneuvedascq.fr
English :
**Saturday, October 25 and Sunday, October 26 from 4pm to 8pm, create and customize your own mask as in the banqueting days of the Sun King!
As part of the Banquet exhibition at the Château de Flers, open to the public.
Find out more about the exhibition here: [https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/2067/evenement/77281150/exposition-banquet-au-chateau-de-flers](https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/2067/evenement/77281150/exposition-banquet-au-chateau-de-flers)
Free No registration required
German :
**Samstag, 25. und Sonntag, 26. Oktober von 16 bis 20 Uhr, kreieren und gestalten Sie Ihre Maske wie zur Zeit der Bankette des Sonnenkönigs!**
Im Rahmen der Ausstellung Banquet im Château de Flers, die frei besichtigt werden kann.
Alle Informationen zur Ausstellung finden Sie hier [https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/2067/evenement/77281150/exposition-banquet-au-chateau-de-flers](https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/2067/evenement/77281150/exposition-banquet-au-chateau-de-flers)
Kostenlos- Ohne Anmeldung
Italiano :
**Sabato 25 e domenica 26 ottobre, dalle 16.00 alle 20.00, create e personalizzate la vostra maschera come ai tempi dei banchetti del Re Sole!
Nell’ambito della mostra Banchetto al Castello di Flers, aperta al pubblico.
Scoprite tutto sulla mostra qui: [https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/2067/evenement/77281150/exposition-banquet-au-chateau-de-flers](https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/2067/evenement/77281150/exposition-banquet-au-chateau-de-flers)
Gratuito Non è richiesta la registrazione
Espanol :
**El sábado 25 y el domingo 26 de octubre, de 16:00 a 20:00 h, cree y personalice su propia máscara como en la época de los banquetes del Rey Sol
En el marco de la exposición Banquetes en el castillo de Flers, abierta al público.
Infórmese sobre la exposición aquí: [https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/2067/evenement/77281150/exposition-banquet-au-chateau-de-flers](https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/2067/evenement/77281150/exposition-banquet-au-chateau-de-flers)
Gratuito No es necesario inscribirse
