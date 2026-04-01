Atelier créatif “Les Fleurs” RPE Verdun-Ciel Verdun-sur-le-Doubs
Atelier créatif “Les Fleurs” RPE Verdun-Ciel Verdun-sur-le-Doubs lundi 20 avril 2026.
Atelier créatif “Les Fleurs”
RPE Verdun-Ciel 24 Rue de Beaune Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 09:00:00
fin : 2026-04-20 11:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Atelier créatif “Les Fleurs”, activité sur inscription auprès de Sophie Menand au 06 25 98 13 34. .
RPE Verdun-Ciel 24 Rue de Beaune Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 98 13 34
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English : Atelier créatif “Les Fleurs”
L’événement Atelier créatif “Les Fleurs” Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-03-18 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III