Atelier créatif: Les gribouilleurs École Jean Zay 2 Saint-Georges-de-Didonne
Atelier créatif: Les gribouilleurs École Jean Zay 2 Saint-Georges-de-Didonne mercredi 22 octobre 2025.
Atelier créatif: Les gribouilleurs
École Jean Zay 2 9 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 15:00:00
fin : 2025-10-22 16:30:00
Date(s) :
2025-10-22 2025-10-28
Atelier créatif autour du Gruffalo, entre histoires et imagination, les petits participants pourront inventer et créer leur propre univers autour de ce personnage attachant.
.
École Jean Zay 2 9 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 19 42 mediatheque@sgdd.fr
English :
Creative workshop on the Gruffalo, with stories and imagination, where young participants can invent and create their own universe around this endearing character.
German :
Kreativ-Workshop rund um den Gruffalo. Zwischen Geschichten und Fantasie können die kleinen Teilnehmer ihre eigene Welt rund um diese fesselnde Figur erfinden und gestalten.
Italiano :
Un laboratorio creativo basato sul Gruffalo, con storie e immaginazione, in cui i giovani partecipanti possono inventare e creare il proprio mondo basato su questo simpatico personaggio.
Espanol :
Un taller creativo basado en el Gruffalo, con historias e imaginación, donde los jóvenes participantes podrán inventar y crear su propio mundo basado en este entrañable personaje.
L’événement Atelier créatif: Les gribouilleurs Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2025-09-15 par Royan Atlantique