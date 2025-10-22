Atelier créatif: Les gribouilleurs École Jean Zay 2 Saint-Georges-de-Didonne

Atelier créatif: Les gribouilleurs École Jean Zay 2 Saint-Georges-de-Didonne mercredi 22 octobre 2025.

Atelier créatif: Les gribouilleurs

École Jean Zay 2 9 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 16:30:00

2025-10-22 2025-10-28

Atelier créatif autour du Gruffalo, entre histoires et imagination, les petits participants pourront inventer et créer leur propre univers autour de ce personnage attachant.

École Jean Zay 2 9 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 19 42 mediatheque@sgdd.fr

English :

Creative workshop on the Gruffalo, with stories and imagination, where young participants can invent and create their own universe around this endearing character.

German :

Kreativ-Workshop rund um den Gruffalo. Zwischen Geschichten und Fantasie können die kleinen Teilnehmer ihre eigene Welt rund um diese fesselnde Figur erfinden und gestalten.

Italiano :

Un laboratorio creativo basato sul Gruffalo, con storie e immaginazione, in cui i giovani partecipanti possono inventare e creare il proprio mondo basato su questo simpatico personaggio.

Espanol :

Un taller creativo basado en el Gruffalo, con historias e imaginación, donde los jóvenes participantes podrán inventar y crear su propio mundo basado en este entrañable personaje.

