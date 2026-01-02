Atelier créatif: Les gribouilleurs École Jean Zay 2 Saint-Georges-de-Didonne
Atelier créatif: Les gribouilleurs
École Jean Zay 2 9 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Début : 2026-02-11 15:00:00
fin : 2026-02-11
2026-02-11
La médiathèque vous donne rendez-vous pour un atelier créatif destiné aux enfants de 7 ans et plus.
École Jean Zay 2 9 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 19 42 mediatheque@sgdd.fr
English :
The mediatheque invites you to a creative workshop for children aged 7 and over.
