Atelier créatif Les lutins du château

Place Pierre de Brosse Langeais Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 10:30:00

fin : 2025-12-30 12:30:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-29

Un atelier créatif qui prolonge la magie de Noël.

Atelier créatif Les lutins du château

Pour prolonger l’enchantement de la visite, les enfants sont invités à fabriquer une jolie suspension en forme de lutin qui constituera un parfait souvenir du château ! 12 .

Place Pierre de Brosse Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 72 60 contact@chateau-de-langeais.com

English :

A creative workshop to prolong the magic of Christmas.

L’événement Atelier créatif Les lutins du château Langeais a été mis à jour le 2025-12-12 par ADT 37