Atelier créatif Les lutins du château Langeais
Atelier créatif Les lutins du château Langeais lundi 22 décembre 2025.
Atelier créatif Les lutins du château
Place Pierre de Brosse Langeais Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 10:30:00
fin : 2025-12-30 12:30:00
Date(s) :
2025-12-22 2025-12-29
Un atelier créatif qui prolonge la magie de Noël.
Atelier créatif Les lutins du château
Pour prolonger l’enchantement de la visite, les enfants sont invités à fabriquer une jolie suspension en forme de lutin qui constituera un parfait souvenir du château ! 12 .
Place Pierre de Brosse Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 72 60 contact@chateau-de-langeais.com
English :
A creative workshop to prolong the magic of Christmas.
L’événement Atelier créatif Les lutins du château Langeais a été mis à jour le 2025-12-12 par ADT 37