Atelier créatif Les lutins du château Langeais lundi 22 décembre 2025.

Un atelier créatif qui prolonge la magie de Noël.
Pour prolonger l’enchantement de la visite, les enfants sont invités à fabriquer une jolie suspension en forme de lutin qui constituera un parfait souvenir du château ! 12  .

Place Pierre de Brosse Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 72 60  contact@chateau-de-langeais.com

A creative workshop to prolong the magic of Christmas.

L’événement Atelier créatif Les lutins du château Langeais a été mis à jour le 2025-12-12 par ADT 37