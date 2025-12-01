Atelier créatif Les lutins stratèges Musée du jouet Moirans-en-Montagne
Musée du jouet 5 rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura
2025-12-20 14:00:00
2025-12-21 16:30:00
2025-12-20
Atelier Le morpion du Père Noël le 20 et 21 décembre 2025 de 14h00 à 16h30 dans le cadre du festival Noël au pays du Jouet .
Fabriquez votre jeu de morpion version Noël pour rivaliser avec les lutins du Père Noël !
En accès libre.
Inscription sur place, durée de 40 environ.
Musée du jouet 5 rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64 info@musee-du-jouet.com
