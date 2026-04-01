Atelier créatif les maisons de fées Meyssac
Atelier créatif les maisons de fées Meyssac samedi 18 avril 2026.
Meyssac
Atelier créatif les maisons de fées
sous la halle Meyssac Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Vous avez envie d’une déco originale pour le printemps? venez tester vos idées, échanger des façons de faire et laisser mousser votre imagination autour de la fabrication de maisonnettes en matériaux naturels. Fées, elfes et lutins y éliront peut-être domicile
Un bon moment de partage et de convivialité à vivre seul ou en famille (les enfants de moins de 12 ans devront être accompagné d’un adulte). Vous pouvez amener du matériel comme ciseaux, colle, rondins bien stables, éléments de décoration…
Inscriptions par mail .
sous la halle Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine echange@interstice-asso.org
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English : Atelier créatif les maisons de fées
L’événement Atelier créatif les maisons de fées Meyssac a été mis à jour le 2026-04-13 par Corrèze Tourisme
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