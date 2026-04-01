Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier créatif les maisons de fées Meyssac

Atelier créatif les maisons de fées Meyssac

Atelier créatif les maisons de fées Meyssac samedi 18 avril 2026.

Adresse : sous la halle

Ville : 19500 Meyssac

Département : Corrèze

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Meyssac

Atelier créatif les maisons de fées

sous la halle Meyssac Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Vous avez envie d’une déco originale pour le printemps? venez tester vos idées, échanger des façons de faire et laisser mousser votre imagination autour de la fabrication de maisonnettes en matériaux naturels. Fées, elfes et lutins y éliront peut-être domicile
Un bon moment de partage et de convivialité à vivre seul ou en famille (les enfants de moins de 12 ans devront être accompagné d’un adulte). Vous pouvez amener du matériel comme ciseaux, colle, rondins bien stables, éléments de décoration…
Inscriptions par mail   .

sous la halle Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   echange@interstice-asso.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier créatif les maisons de fées

L’événement Atelier créatif les maisons de fées Meyssac a été mis à jour le 2026-04-13 par Corrèze Tourisme

À voir aussi à Meyssac (Corrèze)