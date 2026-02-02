Atelier créatif Les masques Vénitiens Médiathèque de Haut-Mauco Haut-Mauco

Atelier créatif Les masques Vénitiens Médiathèque de Haut-Mauco Haut-Mauco mercredi 18 février 2026.

Médiathèque de Haut-Mauco Le bourg Haut-Mauco Landes

Début : 2026-02-18
2026-02-18

Venez décorer vos masques de Carnaval.
Tout public à partir de 10 ans, sur inscription.
Médiathèque de Haut-Mauco Le bourg Haut-Mauco 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23 

English : Atelier créatif Les masques Vénitiens

Come and decorate your Carnival masks.
Open to all ages 10 and over, registration required.

