Atelier créatif Les masques Vénitiens Médiathèque de Saint-Sever Saint-Sever

Atelier créatif Les masques Vénitiens

Médiathèque de Saint-Sever 15 Avenue de l’Océan Saint-Sever Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Venez décorer vos masques de Carnaval.

Tout public à partir de 10 ans, sur inscription.

Médiathèque de Saint-Sever 15 Avenue de l’Océan Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23

English : Atelier créatif Les masques Vénitiens

Come and decorate your Carnival masks.

Open to all ages 10 and over, registration required.

