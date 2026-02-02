Atelier créatif Les masques Vénitiens Médiathèque de Saint-Sever Saint-Sever
Médiathèque de Saint-Sever 15 Avenue de l’Océan Saint-Sever Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-14
Venez décorer vos masques de Carnaval.
Tout public à partir de 10 ans, sur inscription.
+33 5 58 76 35 23
English : Atelier créatif Les masques Vénitiens
Come and decorate your Carnival masks.
Open to all ages 10 and over, registration required.
