Atelier créatif. Les Mercredis du Grand Logis Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mercredi 18 février, 10h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur réservation

Bienvenue à cet atelier de fabrication de décors en papier pour le théâtre d’ombres autour de la thématique du végétal !

Un moment créatif pour découvrir la technique du papier découpé et la magie des ombres projetées en s’inspirant de l’histoire du spectacle Les Graines Oubliées de Ladylike Lily.

Ce spectacle passe à la Salle de spectacle le 5 mars à 10h (lien)

Cet atelier interroge fragilité du monde sauvage et comment préserver le vivant dans nos quotidiens de citadins.

Début : 2026-02-18T10:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-18T11:30:00.000+01:00

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/atelier/atelier-creatif

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



