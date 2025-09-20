Atelier créatif « Les monstres de Monsieur Lorance » Musée Pierre-de-Luxembourg Villeneuve-lès-Avignon

Atelier créatif « Les monstres de Monsieur Lorance » Musée Pierre-de-Luxembourg Villeneuve-lès-Avignon samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Atelier créatif

« Les monstres de Monsieur Lorance »

Autour de l’exposition Roger Lorance, participez à un atelier imaginatif et ludique avec l’artiste-plasticienne Isa Papasian.

Une occasion unique de laisser libre cours à sa créativité en s’inspirant de l’univers singulier de Roger Lorance.

Musée Pierre-de-Luxembourg 3 Rue de la Republique, 30400 Villeneuve-lès-Avignon, France

© Conservation départementale du Gard