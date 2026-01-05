Atelier créatif Les ombres chinoises Cloyes-les-Trois-Rivières

Atelier créatif Les ombres chinoises

Salle Michel Blais Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

2026-02-25

Venez créer un mini-spectacle d’ombres chinoises avec des formes de main, des découpes et votre imagination ! Atelier animé par Makiko Kawaï. A partir de 6 ans.

Salle Michel Blais Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 attractivite@lamaisondes3rivieres.fr

English:

Come and create a mini shadow show using hand shapes, cut-outs and your imagination! Workshop led by Makiko Kawaï. Ages 6 and up.

