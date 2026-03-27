Atelier créatif: Les petites bêtes

Route de Verneuil Lamblore Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :

2026-04-22

La médiathèque de la Ferté Vidame vous propose un atelier créatif pour petits et grands. dans le cadre de l’exposition d’Anne Crausaz, un atelier créatif accessible dès 5 ans vous est proposé. Venez vous essayer au monde artistique.

La médiathèque de la Ferté Vidame vous propose un atelier créatif pour petits et grands. dans le cadre de l’exposition d’Anne Crausaz, un atelier créatif accessible dès 5 ans vous est proposé. Venez vous essayer au monde artistique. .

Route de Verneuil Lamblore 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 64 17 mediatheque.ferte@foretsduperche.fr

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English :

The La Ferté Vidame media library is offering a creative workshop for young and old alike. As part of Anne Crausaz’s exhibition, we’re offering a creative workshop for children aged 5 and over. Come and try your hand at the world of art.

L’événement Atelier créatif: Les petites bêtes Lamblore a été mis à jour le 2026-03-27 par OTs DU PERCHE