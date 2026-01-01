ATELIER CRÉATIF LES PETITS CARNETS (INITIATION À LA RELIURE EN CHARNIÈRE PIANO) Espace Jean Pégot Saint-Gaudens

ATELIER CRÉATIF LES PETITS CARNETS (INITIATION À LA RELIURE EN CHARNIÈRE PIANO)

Espace Jean Pégot ANTENNE DES ARCHIVES EN COMMINGES Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 18:00:00

2026-01-24

Assemblez, reliez, créez votre propre carnet ! Une activité ludique et créative que vous pourrez ensuite refaire chez vous et qui s’adresse à celles et ceux qui aiment les livres.

Tout au long de l’après-midi, venez apprendre à fabriquer des carnets avec une reliure spéciale, simple et accessible la charnière piano ! Aucun prérequis n’étant nécessaire, vous deviendrez un-e expert-e de cette technique facile à partager !

À partir de 7 ans, en famille.

Réservation obligatoire. .

Espace Jean Pégot ANTENNE DES ARCHIVES EN COMMINGES Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 32 50 90 antenne.archives@cd31.fr

English :

Assemble, bind and create your own notebook! A fun, creative activity that you can repeat at home, for anyone who loves books.

