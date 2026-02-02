Atelier Créatif Les Ratz du Potager Place Balségur Monflanquin

Atelier Créatif Les Ratz du Potager

Place Balségur Café culturel, ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Imaginons l’ambiance du jardin collectif de Monflanquin avec Fabien.

Maquette, dessins, collages…

Collation offerte.

Imaginons l’ambiance du jardin collectif de Monflanquin avec Fabien.

Maquette, dessins, collages…

Collation offerte. .

Place Balségur Café culturel, ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Créatif Les Ratz du Potager

Let’s imagine the atmosphere of the Monflanquin community garden with Fabien.

Model, draw, collage?

Snacks on offer.

L’événement Atelier Créatif Les Ratz du Potager Monflanquin a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Coeur de Bastides