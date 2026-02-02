Atelier Créatif Les Ratz du Potager Place Balségur Monflanquin
Atelier Créatif Les Ratz du Potager Place Balségur Monflanquin mercredi 11 février 2026.
Atelier Créatif Les Ratz du Potager
Place Balségur Café culturel, ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne
Gratuit
Gratuit
2026-02-11
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Imaginons l’ambiance du jardin collectif de Monflanquin avec Fabien.
Maquette, dessins, collages…
Collation offerte.
Place Balségur Café culturel, ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
English : Atelier Créatif Les Ratz du Potager
Let’s imagine the atmosphere of the Monflanquin community garden with Fabien.
Model, draw, collage?
Snacks on offer.
L’événement Atelier Créatif Les Ratz du Potager Monflanquin a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Coeur de Bastides