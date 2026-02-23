Atelier créatif les sons pyrénéens LOURDES Lourdes

Atelier créatif les sons pyrénéens

LOURDES 25 rue du fort Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 14:30:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Atelier créatif les sons pyrénéens le mercredi 4 mars 2026 à 10h30 et 14h30 au Château Fort Musée Pyrénéen de Lourdes.

La période de Carnaval marque le début du printemps c’est le moment où l’on a le droit de s’amuser ! Traditionnellement, ce sont les jeunes qui ont un rôle moteur et qui embarquent tout le monde dans cette période de fête. Costumes colorés, chants, danses, musiques… tout est là pour fêter le réveil de la nature. Pour l’occasion, les enfants sont invités à la découverte des motifs, des formes et des couleurs utilisés sur les costumes de fête des Pyrénéens. Une source d’inspiration pour réaliser ensuite leurs propres instruments de musique des maracas pour les plus petits, et pour les grands, un petit tambourin.

Horaires

– 10 h 30 pour les enfants de 3 à 5 ans.

– 14 h 30 pour les enfants de 6 à 10 ans.

Durée de l’animation 1 h.

Le droit d’entrée au musée donne accès à l’atelier.

Tarifs

– adulte 8 € ;

– enfant (3-10 ans) 4 € ;

– bon plan famille (2 adultes + 1 enfant) 18 € ;

– abonné gratuit ;

– autres tarifs nous consulter

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

.

LOURDES 25 rue du fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

English :

Creative workshop: Pyrenean sounds on Wednesday March 4, 2026 at 10.30am and 2.30pm at the Château Fort Musée Pyrénéen in Lourdes.

Carnival marks the beginning of spring: it?s the time when you?re allowed to have fun! Traditionally, it’s the youngsters who take the lead and get everyone involved in the festivities. Colorful costumes, singing, dancing, music? everything is there to celebrate the awakening of nature. For the occasion, children are invited to discover the patterns, shapes and colors used on Pyrenean festive costumes. A source of inspiration for making their own musical instruments: maracas for the little ones, and a small tambourine for the older ones.

Timetable:

– 10:30 am: for children aged 3 to 5.

– 2:30 p.m.: for children aged 6 to 10.

Duration: 1 h.

Admission to the museum includes access to the workshop.

Prices

– adults: 8 ?

– child (3-10 yrs): 4 ?

– family package (2 adults + 1 child): 18 ?

– subscriber free ;

– other rates: please contact us

For further information, please contact us below.

