Atelier créatif « Les voix de l’eau » Bibliothèque municipale Denée

Atelier créatif « Les voix de l’eau » Bibliothèque municipale Denée samedi 4 octobre 2025.

Atelier créatif « Les voix de l’eau » Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale Maine-et-Loire

Entrée libre – à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Atelier intergénérationnel – Sérigraphie et pochoir

Participez à un atelier créatif ouvert à tous les âges, où jeunes et adultes pourront partager un moment de création ensemble. Cette séance sera consacrée à la découverte et à l’expérimentation des techniques de sérigraphie et de pochoir, permettant à chacun de réaliser des œuvres uniques et colorées.

Une activité ludique et conviviale, idéale pour stimuler l’imagination, échanger et apprendre en s’amusant dans un cadre collaboratif et chaleureux.

Bibliothèque municipale 9 RUE DU COLONEL 49190 Denée Denée 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Atelier intergénérationnel – Sérigraphie et pochoir

bibliothèque de Denée