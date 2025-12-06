ATELIER CRÉATIF LETTRE AU PÈRE NOËL Médiathèque Claude Blazy Torreilles
ATELIER CRÉATIF LETTRE AU PÈRE NOËL Médiathèque Claude Blazy Torreilles samedi 6 décembre 2025.
ATELIER CRÉATIF LETTRE AU PÈRE NOËL
Médiathèque Claude Blazy 14 rue de la Poste Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
La médiathèque organise un atelier créatif de Noël pour réaliser sa lettre au Père Noël.
.
Médiathèque Claude Blazy 14 rue de la Poste Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 52 33 41 mediatheque@torreilles.fr
English :
The mediatheque is organizing a creative Christmas workshop to create a letter to Santa Claus.
German :
Die Mediathek organisiert einen weihnachtlichen Kreativworkshop, bei dem man seinen Brief an den Weihnachtsmann gestalten kann.
Italiano :
La biblioteca multimediale organizza un laboratorio creativo natalizio per creare la propria lettera a Babbo Natale.
Espanol :
La biblioteca multimedia organiza un taller navideño creativo para crear tu propia carta a Papá Noel.
L’événement ATELIER CRÉATIF LETTRE AU PÈRE NOËL Torreilles a été mis à jour le 2025-10-31 par BIT DE TORREILLES