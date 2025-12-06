ATELIER CRÉATIF LETTRE AU PÈRE NOËL Médiathèque Claude Blazy Torreilles

ATELIER CRÉATIF LETTRE AU PÈRE NOËL

Médiathèque Claude Blazy 14 rue de la Poste Torreilles Pyrénées-Orientales

La médiathèque organise un atelier créatif de Noël pour réaliser sa lettre au Père Noël.

Médiathèque Claude Blazy 14 rue de la Poste Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 52 33 41 mediatheque@torreilles.fr

English :

The mediatheque is organizing a creative Christmas workshop to create a letter to Santa Claus.

German :

Die Mediathek organisiert einen weihnachtlichen Kreativworkshop, bei dem man seinen Brief an den Weihnachtsmann gestalten kann.

Italiano :

La biblioteca multimediale organizza un laboratorio creativo natalizio per creare la propria lettera a Babbo Natale.

Espanol :

La biblioteca multimedia organiza un taller navideño creativo para crear tu propia carta a Papá Noel.

