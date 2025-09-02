Atelier créatif: livres pliés Morteaux-Coulibœuf
Atelier créatif: livres pliés Morteaux-Coulibœuf mardi 2 septembre 2025.
Atelier créatif: livres pliés
9 Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf Calvados
Début : Mardi Mardi 2025-09-02 14:00:00
fin : 2025-09-30 16:30:00
2025-09-02
Venez créer à partir de livres pliés et découpés
De 14h à 16h30
Public Ado/Adulte .
9 Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00
English : Atelier créatif: livres pliés
Come and create with folded and cut-out books
German : Atelier créatif: livres pliés
Kommen Sie und gestalten Sie aus gefalteten und geschnittenen Büchern
Italiano :
Venite a creare con libri piegati e ritagliati
Espanol :
Ven a crear con libros plegados y recortados
