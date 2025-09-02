Atelier créatif: livres pliés Morteaux-Coulibœuf

Atelier créatif: livres pliés

9 Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf Calvados

Venez créer à partir de livres pliés et découpés

De 14h à 16h30

Public Ado/Adulte .

English : Atelier créatif: livres pliés

Come and create with folded and cut-out books

German : Atelier créatif: livres pliés

Kommen Sie und gestalten Sie aus gefalteten und geschnittenen Büchern

Italiano :

Venite a creare con libri piegati e ritagliati

Espanol :

Ven a crear con libros plegados y recortados

