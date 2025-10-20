Atelier créatif L’épicentre, tiers-lieu culturel Longchamps

L'épicentre, tiers-lieu culturel 93 Rue de la Mairie Longchamps Eure

Début : 2025-10-20 13:30:00

fin : 2025-10-20 15:30:00

2025-10-20

Animé par l’artiste Mad’Elfik sur le thème des animaux fantastiques.

À partir de 5 ans. .

L’épicentre, tiers-lieu culturel 93 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 6 36 48 91 97 27150csc@gmail.com

