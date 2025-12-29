ATELIER CRÉATIF

Loupian Hérault

Début : 2026-02-24

fin : 2026-03-03

Pendant les vacances scolaires, les enfants sont invités à participer à un atelier créatif pour fabriquer une trousse de voyage en carton.Rendez-vous à 14h, inscriptions obligatoires auprès de l’équipe de la médiathèque.À partir de 5 ans. .

Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74

English :

During the school vacations, children are invited to take part in a creative workshop to make a cardboard travel kit.

