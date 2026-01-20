Atelier créatif L’ours blanc, le roi de la banquise

1 Place du Château Gien Loiret

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 14:30:00

fin : 2026-02-16 15:30:00

Date(s) :

2026-02-16 2026-02-18 2026-02-20 2026-02-22 2026-02-25 2026-02-27 2026-03-01 2026-03-04 2026-03-06

Partez à la découverte du majestueux ours blanc et laissez libre cours à votre créativité !

Véritable symbole de l’Arctique, l’ours polaire, aussi appelé, Pisugtooq, l’éternel vagabond par les Inuits ne ressemble pas tout à fait à son cousin l’ours brun. Après en avoir appris un peu plus sur le seigneur de l’Arctique, les enfants seront invités à réaliser une décoration Ours grâce à différents matériaux de récupération.

A partir de 4 ans Sur réservation (02.38.29.81.46 ou chateau.musee-gien@loiret.fr) durée 1h00 environ

Tarifs enfant de 3 à 6 ans 3 € ; enfant de 7 ans et plus 8 € ; adulte accompagnant 10 € 8 .

1 Place du Château Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 81 46 chateau.musee-gien@loiret.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the majestic polar bear and give free rein to your creativity!

L’événement Atelier créatif L’ours blanc, le roi de la banquise Gien a été mis à jour le 2026-01-20 par ADRT45