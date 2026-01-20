Atelier créatif L’ours blanc, le roi de la banquise Gien
Atelier créatif L’ours blanc, le roi de la banquise Gien lundi 16 février 2026.
Atelier créatif L’ours blanc, le roi de la banquise
1 Place du Château Gien Loiret
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16 14:30:00
fin : 2026-02-16 15:30:00
Date(s) :
2026-02-16 2026-02-18 2026-02-20 2026-02-22 2026-02-25 2026-02-27 2026-03-01 2026-03-04 2026-03-06
Partez à la découverte du majestueux ours blanc et laissez libre cours à votre créativité !
Véritable symbole de l’Arctique, l’ours polaire, aussi appelé, Pisugtooq, l’éternel vagabond par les Inuits ne ressemble pas tout à fait à son cousin l’ours brun. Après en avoir appris un peu plus sur le seigneur de l’Arctique, les enfants seront invités à réaliser une décoration Ours grâce à différents matériaux de récupération.
A partir de 4 ans Sur réservation (02.38.29.81.46 ou chateau.musee-gien@loiret.fr) durée 1h00 environ
Tarifs enfant de 3 à 6 ans 3 € ; enfant de 7 ans et plus 8 € ; adulte accompagnant 10 € 8 .
1 Place du Château Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 81 46 chateau.musee-gien@loiret.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the majestic polar bear and give free rein to your creativity!
L’événement Atelier créatif L’ours blanc, le roi de la banquise Gien a été mis à jour le 2026-01-20 par ADRT45