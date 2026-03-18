ATELIER CRÉATIF MA DÉCO DE PÂQUES

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

À l’approche du passage des cloches, offrez à vos enfants une parenthèse créative et conviviale. Cet atelier thématique est conçu pour stimuler l’imagination et la dextérité des plus jeunes (à partir de 6 ans).

Encadrés par une animatrice passionnée, les participants manipuleront différentes matières (papier, feutrine, éléments naturels) pour donner vie à des sujets emblématiques lapins malicieux, œufs colorés ou paniers printaniers.

Inscription obligatoire. .

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 51 mediathequevilleneuvelesbeziers@orange.fr

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English :

As bell-ringing approaches, treat your children to a creative and convivial interlude. This themed workshop is designed to stimulate the imagination and dexterity of even the youngest children (aged 6 and over).

L’événement ATELIER CRÉATIF MA DÉCO DE PÂQUES Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34