ATELIER CRÉATIF MA DÉCO DE PÂQUES Villeneuve-lès-Béziers
ATELIER CRÉATIF MA DÉCO DE PÂQUES Villeneuve-lès-Béziers mercredi 1 avril 2026.
ATELIER CRÉATIF MA DÉCO DE PÂQUES
1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
À l’approche du passage des cloches, offrez à vos enfants une parenthèse créative et conviviale. Cet atelier thématique est conçu pour stimuler l’imagination et la dextérité des plus jeunes (à partir de 6 ans).
Encadrés par une animatrice passionnée, les participants manipuleront différentes matières (papier, feutrine, éléments naturels) pour donner vie à des sujets emblématiques lapins malicieux, œufs colorés ou paniers printaniers.
Inscription obligatoire. .
1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 51 mediathequevilleneuvelesbeziers@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As bell-ringing approaches, treat your children to a creative and convivial interlude. This themed workshop is designed to stimulate the imagination and dexterity of even the youngest children (aged 6 and over).
L’événement ATELIER CRÉATIF MA DÉCO DE PÂQUES Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34