Atelier créatif Ma fôret en tableau Centre du Patrimoine Arménien Valence

Atelier créatif Ma fôret en tableau

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 15:00:00

fin : 2026-04-07 15:00:00

Date(s) :

2026-04-07

En écho à l’exposition du moment, découvre la vie des Palawan aux Philippines et la beauté de leurs forêts tropicales.

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 reservation@le-cpa.com

English :

Echoing the current exhibition, discover the life of the Palawan people in the Philippines and the beauty of their tropical forests.

