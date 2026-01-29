Atelier créatif Ma fôret en tableau Centre du Patrimoine Arménien Valence
Atelier créatif Ma fôret en tableau
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : – – 8 EUR
Début : 2026-04-07 15:00:00
fin : 2026-04-07 15:00:00
2026-04-07
En écho à l’exposition du moment, découvre la vie des Palawan aux Philippines et la beauté de leurs forêts tropicales.
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 reservation@le-cpa.com
English :
Echoing the current exhibition, discover the life of the Palawan people in the Philippines and the beauty of their tropical forests.
