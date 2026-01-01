Atelier créatif Ma vague en suminagashi Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye

Atelier créatif Ma vague en suminagashi

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

2026-04-10

De 8 à 12 ans.

Animé par une médiatrice culturelle, un atelier créatif pour découvrir le Suminagashi, une technique japonaise de papier marbré, dont les magnifiques motifs, d’aspect mouvant et liquide, sont créés avec de l’encre flottante. .

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49 shubert@hendaye.fr

