Atelier Créatif Macramé Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère

Atelier Créatif Macramé Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère samedi 13 décembre 2025.

Atelier Créatif Macramé

Médiathèque 5, rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 09:30:00
fin : 2025-12-13 11:00:00

Date(s) :
2025-12-13

La médiathèque vous propose de participer à un atelier Noël en macramé .
  .

Médiathèque 5, rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44  mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr

English : Atelier Créatif Macramé

The media library invites you to take part in a Christmas in macramé workshop.

L’événement Atelier Créatif Macramé Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2025-12-05 par Valence Romans Tourisme