Atelier Créatif Macramé Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère

Atelier Créatif Macramé

Médiathèque 5, rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 09:30:00

fin : 2025-12-13 11:00:00

Date(s) :

2025-12-13

La médiathèque vous propose de participer à un atelier Noël en macramé .

.

Médiathèque 5, rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr

English : Atelier Créatif Macramé

The media library invites you to take part in a Christmas in macramé workshop.

L’événement Atelier Créatif Macramé Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2025-12-05 par Valence Romans Tourisme