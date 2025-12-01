Atelier créatif macramé rue du 19 Mars 1962 Plouénan

Atelier créatif macramé

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:30:00

fin : 2025-12-20 12:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Mendy Rouquet propose un atelier créatif macramé pour petits et grands autour du thème de Noël. Sur inscription, places limitées. .

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier créatif macramé Plouénan a été mis à jour le 2025-11-14 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX